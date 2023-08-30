На псевдовиборах, що відбуватимуться на окупованій частині України, майже половина кандидатів - росіяни, - правозахисник Лисянський

На так званих виборах, що проводяться Кремлем, які відбудуться і на окупованій частині України на початку вересня 2023 року російські політологи активно використовують різні технології. Серед них і маніпуляції зі списками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS)" та засновник "Східної правозахисної групи" (СПГ).

Так, аналітики ISRS та СПГ отримали дані про списки, які сформували російські партії на "виборах" у "Законодавчі збори" (аналог Облради) та місцеві ради. Процес "виборів" поділено на кілька частин. У Кремлі вирішили збільшити кількість днів для "голосування", щоб забезпечити потрібний російській владі результат. Для цього окупанти запровадили так зване "Дострокове голосування" з 30 серпня, а загалом "виборчий процес" триватиме до 10 вересня включно.

При цьому Лисянський зазначає, що окупанти не могли знайти достатньої кількості "кандидатів" для російських партій на окупованих територіях. Тому у списки партій, які озвучили своїх представників у Донецькій, Луганській та частинах Запорізької, Херсонської областей, опинилося безліч росіян.

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Лисянський пояснює, що вони провели аналіз та побачили, що Кремль формує партійні списки з числа жителів РФ, які раніше ніколи не проживали на окупованій частині України. Наприклад, у виборчих списках "Справедлива Росія – Патріоти-За правду" на ділянці в Хрустальному (колишній Красний Луч) є мешканці міста Люберці Московської області.

"Таких прикладів багато з майже півтори тисячі "кандидатів" 657 не проживають в окупованій частині України. Тобто 42,8% живуть у РФ і, напевно, навіть не знають, де розташовані такі міста, як той же Хрустальний. По суті, дії окупантів прямо вказують на фіктивність виборів на окупованій частині. Кремль не довіряє місцевим колаборантам, тож хоче максимально забрати у них повноваження. Таким чином російська влада хоче повністю контролювати "місцеві ради" та "закзбори" на окупованій частині України. Нічого схожого на демократичні процедури немає і близько", – каже Лисянський.







