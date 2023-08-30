Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати кошти на придбання українського БПЛА Sirko для розвідників. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.
"Дуже прошу допомоги закрити рахунок для підрозділу розвідників.
Український БПЛА "Сірко" -154 т грн. Чекали чергу більше трьох тижнів. Як тільки оплачую рахунок, десь 30-35 днів дрон виробляють", - написала Юсупова.
Як зазначається, розвідувальний БпАК "Sirko" здатен знайти вороже гніздо на відстані в 65 км та повернутись назад.
"Дуже прошу допомогти, наші героїчні розвідники цілодобово працюють на знищення ворога. Хто як може 5-20-100 грн", - додала волонтерка.
Реквізити для допомоги:
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253