Волонтерка Юсупова просить допомогти зібрати кошти на придбання українського БПЛА Sirko для розвідників. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти закрити рахунок на придбання українського БПЛА "Сірко" для підрозділу розвідників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Дуже прошу допомоги закрити рахунок для підрозділу розвідників.

Український БПЛА "Сірко" -154 т грн. Чекали чергу більше трьох тижнів. Як тільки оплачую рахунок, десь 30-35 днів дрон виробляють", - написала Юсупова.

Як зазначається, розвідувальний БпАК "Sirko" здатен знайти вороже гніздо на відстані в 65 км та повернутись назад.

"Дуже прошу допомогти, наші героїчні розвідники цілодобово працюють на знищення ворога. Хто як може 5-20-100 грн", - додала волонтерка.

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Реквізити для допомоги:

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

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