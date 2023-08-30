Україна та Норвегія домовилися про "транспортний безвіз"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінвідновлення у фейсбуці.
Як зазначається, "транспортний безвіз" розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.
Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.
"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.
Щоб скористатися "безвізом" у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.
Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитися про дозволи на наступний рік.
Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.