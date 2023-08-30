Україна та Норвегія домовилися про "транспортний безвіз"

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про "транспортний безвіз", що дасть можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Мінвідновлення у фейсбуці.

Як зазначається, "транспортний безвіз" розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

"Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє "транспортний безвіз" – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року", – наголосив заступник міністра Сергій Деркач.

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Щоб скористатися "безвізом" у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.

Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитися про дозволи на наступний рік.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

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