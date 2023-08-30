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У Євросоюзі пропонують витрачати 5 млрд євро на рік на військову допомогу Україні у 2024-2027 рр.

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У Євросоюзі пропонують витрачати 5 млрд євро на рік на військову допомогу Україні у 2024-2027 рр.
Україна потребує передбачуваної та надійної допомоги для військового оснащення, тому в ЄС розглянуть питання створення для цього спеціального фонду у EUR5 млрд на рік до 2027 року.

ПРо це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував фонд підтримки України на період 2024-2027 років. Його мета в тому, щоб забезпечити надійність нашої військової допомоги. Цей фонд буде пов'язаний з Європейським фондом миру, і він має стати фундаментальним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України, як про це домовилися європейські очільники в червні", - сказав Боррель на пресконференції в Толедо після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"Пропонований фонд становитиме EUR5 млрд на рік. Це стеля, а не ціль витрат", - уточнив глава дипломатії ЄС.

Боррель пояснив, що ці кошти призначені для планування військової допомоги ЄС Україні в середньостроковій перспективі. За його словами, міністри оборони тепер зайнялися цим питанням. У четвер, 31 серпня, його обговорюватимуть міністри закордонних справ на своїй неформальній зустрічі також у Толедо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави Міноборони країн ЄС обговорять підтримку України під час війни та після її завершення, - Боррель

"І ми розраховуємо дійти згоди якнайшвидше. Я сподіваюся, це станеться до кінця року", - заявив глава європейської дипломатії.

Топ коментарі

  • Кацапо Гнида
    Сказали ж осенью цирк-шапито закрывается.
    Стройте свои стадионы на здоровье и стучите в барабаны.
  • Serhii P.
    З цієї допомоги 50% вкрадуть, залишиться, 2,5 млрд. Це майже 0 для такої країни як Україна.
  • Андрій Саган
    А чому заходу просто не представити докази про корупцію,про те що в українській владі кроти і не поставити справжнього патріота,щоб не думати і не боятися кому вони гроші передають? В чому сенс тримати зрадників при владі в Україні і в той же момент передавати їм сотні мілярдів,зброю і свої технології?
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