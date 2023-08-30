У Євросоюзі пропонують витрачати 5 млрд євро на рік на військову допомогу Україні у 2024-2027 рр.

Україна потребує передбачуваної та надійної допомоги для військового оснащення, тому в ЄС розглянуть питання створення для цього спеціального фонду у EUR5 млрд на рік до 2027 року.

ПРо це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував фонд підтримки України на період 2024-2027 років. Його мета в тому, щоб забезпечити надійність нашої військової допомоги. Цей фонд буде пов'язаний з Європейським фондом миру, і він має стати фундаментальним елементом нашого довгострокового внеску в безпеку України, як про це домовилися європейські очільники в червні", - сказав Боррель на пресконференції в Толедо після неформальної Ради ЄС на рівні міністрів оборони.

"Пропонований фонд становитиме EUR5 млрд на рік. Це стеля, а не ціль витрат", - уточнив глава дипломатії ЄС.

Боррель пояснив, що ці кошти призначені для планування військової допомоги ЄС Україні в середньостроковій перспективі. За його словами, міністри оборони тепер зайнялися цим питанням. У четвер, 31 серпня, його обговорюватимуть міністри закордонних справ на своїй неформальній зустрічі також у Толедо.

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"І ми розраховуємо дійти згоди якнайшвидше. Я сподіваюся, це станеться до кінця року", - заявив глава європейської дипломатії.