Відео з камер Патрульної поліції, де фіксувався інцидент в Дніпрі, внаслідок чого було застрелену людину. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Патрульної поліції.
У повідомленні зазначається: "Повага — суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого.
Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості.
Взаємна повага це дуже важливо для співіснування з іншими людьми (батьки, брати та сестри, партнер), і ми повинні чесно практикувати це все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві.
Повага — це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини.
Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо".
Програма "Схеми" оприлюднила більш повну версію інциденту з камер поліціянтів.
Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.