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Відео з камер Патрульної поліції, де фіксувався інцидент в Дніпрі, внаслідок чого було застрелену людину. ВIДЕО

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Ввечері 30 серпня Патрульна поліція України оприлюднила кадри із камер спостереження та нагрудних камер поліціянтів - учасників стрілянини в Дніпрі 29 серпня. Програма "Схеми" виклала більш повну версію відеозапису з камери поліцейських.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Патрульної поліції. 

У повідомленні зазначається: "Повага — суб'єктивна позиція однієї людини щодо іншої, визнання гідності особистості, почуття пошани до будь-кого.

Повага є однією з найважливіших вимог моральності, що має на увазі таке ставлення до людей, у якому практично визнається гідність особистості.

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Взаємна повага це дуже важливо для співіснування з іншими людьми (батьки, брати та сестри, партнер), і ми повинні чесно практикувати це все життя, щоб мати гармонійне життя в суспільстві.

Повага — це цінність, яку вивчають вдома, під час батьківства та впродовж усього навчального етапу. Характеристиками поваги є уважність, вдячність, визнання, чесність і ввічливість щодо іншої людини.

Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо".

Програма "Схеми" оприлюднила більш повну версію інциденту з камер поліціянтів.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    По моему все ясно. Чувак просил - чувак выпросил. Четко видно что он сначала кинул мужика-копа на землю, а потом целенаправленно подбежал к девушке-полицейскому и ударом кулака сломал ей нос. Что это как не покушение на нанесение тяжких телесных повреждений или убийство? Сдох Максим - и поделом ему.
  • Igor Kalyna
    Согласен! Все по честному, напал на вооруженного полицейского, получил пулю!
  • чугунный батон
    Если бы десяток - другой таких дегенератов завалили , то глядишь пьяное быдло стало бы и повежлевее .
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