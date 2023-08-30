Євросоюз може збільшити до 40 тис. кількість українських військовослужбовців, яких підготують у 2023 році

Євросоюз розгляне питання підвищення до 40 тис. осіб кількість українських військовослужбовців, які пройдуть підготовку в Європі у 2023 році.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запропонував міністрам підняти ціль місії до 40 тис. підготовлених українських солдатів до кінця року", - заявив Боррель під час пресконференції в Толедо за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу.

Він зазначив, що в рамках цієї місії вже було підготовлено 25 тис. українських солдатів, що свідчить про "безпрецедентну швидкість" її виконання. За словами Борреля, до кінця жовтня кількість українських військових, які пройшли підготовку в країнах ЄС, досягне позначки в 30 тисяч.

При цьому Боррель зазначив, що українським військовим потрібна більш спеціалізована підготовка. За його словами, з цієї причини в ЄС, зокрема, спробують знайти спосіб сприяння навчанню пілотів для літаків F-16.

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