Американські партнери допоможуть у відновленні морської інфраструктури України, - АМПУ

Цього тижня було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Держпідприємством "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) та портами Південної Луїзіани і Нового Орлеану (США).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АМПУ у фейсбуці.

Як зазначається, Меморандум засвідчує наміри сторін у співпраці в напрямках технічного планування, розвитку, будівництва, адміністрування, експлуатацію та обслуговування портової інфраструктури. У межах Меморандуму узгоджено співпрацю з Одеським морським портом (ОФ ДП "АМПУ").

"Сполучені Штати та Україна, будучи двома провідними світовими експортерами зерна, пишаються своєю роллю у забезпеченні світу продовольством. Цей Меморандум закріплює підтримку українського народу в захисті своєї свободи і створює альянс з нашими українськими партнерами, який зосереджується на нашій спільній місії - обслуговувати клієнтів по всьому світу і створювати економічне процвітання для наших громад", - зауважив генеральний директор PortSL Пол Метьюз.

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