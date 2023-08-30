Кулеба і Макрон обговорили військову підтримку України, Формулу миру та експорт зерна до країн Африки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

"Для мене честь бути прийнятим Емманюелем Макроном після його контактів із Володимиром Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки з боку Франції", - написав Кулеба.

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