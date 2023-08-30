Зеленський провів засідання РНБО, присвячене реформі військово-лікарських комісій

Президент України Володимир Зеленський провів 30 серпня засідання Ради національної безпеки та оборони, яке була присвячена темі військово-лікарських комісій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Володимира Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії.

Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК. Доповідали МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медсфери, Уповноважений з прав людини та Генпрокурор.

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Рішення такі.

Провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24.02.22 року та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями. Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці.

За результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон за час від початку повномасштабної агресії.

Активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів. На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання.

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Завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК.

Переглянути систему визначення придатності до військової служби з тим, щоб дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету Міністрів України доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави".

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