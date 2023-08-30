В Європарламенті розкритикували ідею Зеленського прирівняти корупцію до державної зради

У Європарламенті розкритикували ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо прирівнювання корупції під час війни до державної зради, що призведе до передачі частини корупційних справ від НАБУ до СБУ.

Обговорення ініціатив Зеленського відбулося на спільному засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозиції Європейської Комісії стосовно програми підтримки України у 50 мільярдів євро на цілі відновлення, відбудови та модернізації у 2024-2027 роках, інформує Цензор.НЕТ.

Доповідач з питань України у Європейському Парламенті Міхаель Ґалер завив про недоцільність перекладати боротьбу з корупцією на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду.

"Боротьба з корупцією у всіх сферах, де залучені великі суми державних та приватних грошей, була важливою до війни, є навіть важливішою під час війни і залишатиметься викликом після неї, коли багато грошей будуть спрямовані на відбудову та передвступний порядок денний. Тому, є спільний інтерес і українського уряду, і парламенту, і антикорупційних інституцій та громадянського суспільства, а також міжнародних донорів запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче прирівняти корупцію в умовах воєнного стану до державної зради

Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають діючі вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є надання владі можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи проти високопосадовців", - зазначив Ґалер.

Віце-голова делегації Європарламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон також розкритикувала ідею Зеленського.

"Я стурбована останньою ініціативою президента Зеленського щодо боротьби з корупцією. Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій як НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій", - наголосила євродепутат.

Також читайте: Прирівнювання корупції до державної зради викличе передачу частини кримінальних справ від НАБУ до СБУ, - джерела "Дзеркала тижня"

Нагадаємо 27 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради в умовах воєнного часу.