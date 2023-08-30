США заморозили кошти двох індійських компаній, які співпрацюють з РФ, - Reuters
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), яке опікується санкціями, заморозило кошти індійських компаній на початку цього року.
Заморожування OFAC є першим відомим заходом проти індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і подальших санкцій Заходу щодо російських підприємств.
OFAC заморозило кошти, коли підрозділи індійських компаній, що базуються в ОАЕ, спробували перевести їх на купівлю алмазної сировини.
"Уряд обізнаний про дії OFAC і розпочав діалог щодо них. Проблема полягала в підозрах у торговельних зв'язках з "Алроса", - повідомило одне з джерел в уряді Індії.
Індійські підприємства, кошти яких заморозили США, повідомили, що виплати призначалися для непідсанкційних російських фірм.
Також вони заявляють, що виконували замовлення до набуття чинності санкцій щодо "Алроса".