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У крові загиблого в інциденті за участю поліціянтів у Дніпрі виявлено алкоголь у розмірі 2,48 проміле, - ЗМІ

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У крові загиблого в інциденті за участю поліціянтів у Дніпрі виявлено алкоголь у розмірі 2,48 проміле, - ЗМІ
У крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліціянтів у Дніпрі експертиза виявила алкоголь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Було проведено експертизу тіла з дослідженням вмісту алкоголю. У крові виявлено 2,48 проміле, у сечі - 2,7", - сказав співрозмовник агентства в середу.

Джерело додало, що це відповідає випитій пляшці міцного алкоголю.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відео з камер Патрульної поліції, де фіксувався інцидент в Дніпрі, внаслідок чого було застрелену людину. ВIДЕО

Топ коментарі

  • ChipFoose 664201e4
    побольше бы таких полицейских поменьше бы быдла было на дорогах, и оправдыватся полиции здесь совсем не надо
  • Leonidas 4503 5b487af2
    не зря он поменялся местами с женой
  • Tommy Lee
    Ненавиджу таких хитродупих виродків. ku*wa, май же мужність відповідати за свій учинок, а не підсаджуй дружину, якщо ти вже такий герой був напитися.
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