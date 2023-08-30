У крові загиблого в інциденті за участю поліціянтів у Дніпрі виявлено алкоголь у розмірі 2,48 проміле, - ЗМІ

У крові загиблого внаслідок інциденту за участю патрульних поліціянтів у Дніпрі експертиза виявила алкоголь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело у правоохоронних органах.

"Було проведено експертизу тіла з дослідженням вмісту алкоголю. У крові виявлено 2,48 проміле, у сечі - 2,7", - сказав співрозмовник агентства в середу.

Джерело додало, що це відповідає випитій пляшці міцного алкоголю.

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

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