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Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом авто під час інциденту зі смертельним результатом у Дніпрі, - ЗМІ

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Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом авто під час інциденту зі смертельним результатом у Дніпрі, - ЗМІ
Видання "Схеми" оприлюднило інформацію від своїх джерел, за якою в правоохоронних органах готується підозра жінці, яка перебувала за кермом автомобіля, коли стався інцидент із смертельним результатом.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними джерел "Схем" в МВС, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.

Підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Окрім того, вже є результати експертизи крові загиблого, яка встановила, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,4 проміле).

Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.

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Топ коментарі

  • Gal
    Попробую пояснити: особа, що знаходиться на місці водія в авто, яке зупинено за грубе порушення ПДР відмовляється пред`явити документи, що мають підтвердити її право там знаходитись. Мало того, на законну вимогу поліції вийти з авто, бо в цьому випадку вона автоматично вважається особою без права керування і, відповідно, підлягає затриманню (Закон такий!) цю вимогу не виконує. Відповідно, поліцейський в цьому випадку ЗОБОВ`ЯЗАНИЙ зупинити правопорушення навіть застосовуючи силу. Знову ж, ЗАКОН ТАКИЙ! На що та курка починаю бикувати, скавуліти, матюкатись і т.п. Тут їй на виручку спішить бухе бичво, розбиває носа поліцейській, тобто, здійснює НАПАД на поліцейських при виконанні ними своїх обов`язків, знову ж, згідно закону. І в цьому випадку, знову ж, ЗГІДНО ЗАКОНУ, застосовує табельну зброю, бо має для цього всі підстави. Все, кінець бидлу.
  • Виктор Дийнега
    Нанесение телесных повреждений полицейскому приравнивается к попытке завладеть оружием полицейского. Так же нарушитель нарушил правило 3-х метров и подошел к полицейскому впритык - уже полицейский имеет право применить табельное оружие на свое усмотрение. Полицейские в данном случае действовали адекватно, правомерно и профессионально.
  • Colt
    Самооборона ?
    Обороняться от требования выйти из машины ?
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