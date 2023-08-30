Правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом авто під час інциденту зі смертельним результатом у Дніпрі, - ЗМІ
Як інформує Цензор.НЕТ, за даними джерел "Схем" в МВС, наразі правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автівки у Дніпрі на момент зупинки авто поліцейськими.
Підозра готується за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу. Ця стаття передбачає покарання до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Окрім того, вже є результати експертизи крові загиблого, яка встановила, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,4 проміле).
Як повідомляв Цензор.НЕТ 29 серпня правоохоронці у Дніпрі зупинили для перевірки автівку, через що між чоловіком та поліцейськими стався конфлікт. Патрульний застосував проти порушника табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення.