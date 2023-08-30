Понад 2 тис. дорослих і майже 500 дітей вже евакуйовано із прикордонних громад Сумщини

Місцева влада разом з поліцією і волонтерами вже евакуювали з прикордонних громад Сумської області понад 2 тис. дорослих і майже 500 дітей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вивозить місцева влада разом з поліцією і волонтерами. Щодо потягів, так, курсують щодня. Із Сум до Києва їде евакопотяг, де люди можуть скористатися безкоштовно ним і приїхати до Києва, а також до Харкова. Туди їдуть маршрутні автобуси", - повідомила Верещук.

Відповідаючи на питання, чи можуть жителі з прикордонних громад відмовитися від евакуації, вона зазначила: "Якщо ми говоримо про Сумський напрямок, там є введена обов’язкова евакуація, але в примусовий спосіб - це Запорізький, Харківський і Донецький напрямки".

Верещук також повідомила, що на сьогодні вже евакуйовано понад 2 тисячі дорослих та майже 500 дітей у Сумській області. Всі евакуйовані отримують допомогу від держави та міжнародних партнерів.

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"Якщо ми кажемо про Сумський напрямок – це більше 2 тисяч дорослих і майже 500 дітей, коли ми кажемо про 5-кілометрову зону на Сумщині. Виплати вони отримують. Якщо вони покидають межі області, одноразова виплата на пероні – це готівка 2 і 3 тисячі відповідно дорослим і дітям, а також щомісячно як ВПО вони будуть протягом 6 місяців отримувати 2 і 3 тисячі. Рівно, як і міжнародна підтримка від наших міжнародних партнерів – 6600 грн кожному, хто евакуювався", - повідомила Верещук.

Крім того, вона повідомила, що зона евакуації може розширитися, і це залежатиме від інтенсивності ворожих обстрілів і дій українських військових на фронті.

"До нас звертаються військові і пропонують ті чи інші райони допомогти евакуювати цивільне населення, бо ми бережемо своїх людей і ми не хочемо, щоб вони потрапляли під обстріл ворогів на тому ж Сумському напрямку", - додала Верещук.

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