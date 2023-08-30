Євросоюз вже уклав три рамкові угоди з промисловістю на виробництво снарядів калібру 155 мм, – Боррель

Євросоюз розпочав реалізацію контрактів у рамках спільного оборонного замовлення, що дозволить постачати снаряди Україні та забезпечувати обороноспроможність країн-членів.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працювали над трьома "треками" цієї ініціативи. Перший - це поставки зі складів європейських армій. Він був завершений до кінця травня. Ми надали Україні суттєвий обсяг боєприпасів вартістю 1,1 мільярда євро, що включає 224 тисячі снарядів та близько 2 300 ракет.

Другий "трек" передбачав переговори між європейською оборонною промисловістю та Європейським оборонним агентством щодо замовлення боєприпасів калібру 155 мм. Три рамкові контракти вже підписані, і зараз країни-члени мають розмістити конкретні замовлення в рамках цих рамкових угод", - сказав Боррель.

Третій "трек", який був запропонований Єврокомісією, передбачає нарощування потужності європейської оборонної промисловості.

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"Це довгостроковий захід. Промисловість може принести результат лише тоді, якщо вона має замовлення, і без такого замовлення на збільшення виробничих спроможностей результату не буде. Акт з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP), що був ухвалений Європейським парламентом у липні, надає інструмент для підтримки оборонної промисловості у виробництві боєприпасів. Єврокомісія буде продовжувати просувати цю роботу", - наголосив високий представник ЄС.

Боррель зауважив, що це обговорення щодо нарощування європейського військового виробництва відбулося за тісної координації з НАТО.