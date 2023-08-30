Переговори щодо зброї між Росією і КНДР активно просуваються, - Білий дім
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.
Кірбі повідомив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно їздив до КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси РФ.
Представник Білого дому також уточнив, що російський диктатор Володимир Путін і лідер КНДР Кім Чен Ин обмінялися листами, обіцяючи розширити двостороннє співробітництво.
"У Сполучених Штатів є розвіддані, які вказують на те, що ще одна група російських чиновників вирушила в Пхеньян після візиту міністра оборони", - пояснив Кірбі.
За умовами угод Росія отримає зброю, яку планують використовувати у війні проти України. Угоди можуть також включати сировину, яка допоможе російській оборонно-промисловій базі.
Кірбі заявив, що будь-які угоди щодо зброї між Росією і КНДР порушать резолюції Ради Безпеки ООН.
"Ми закликаємо КНДР припинити переговори з Росією щодо зброї і дотримуватися взятих на себе Пхеньяном публічних зобов'язань не постачати і не продавати зброю Росії", - додав представник Білого дому.