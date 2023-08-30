Нічну ракетну атаку 30 серпня росіяни готували заздалегідь, - Ігнат
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічний ракетний обстріл.
"Бавовна коли у нас була у Пскові? Близько опівночі, а атака була близько 2.00. Розумієте, не так просто спланувати атаку експромтом і завдати удару. На це потрібно, як мінімум, передпольотна підготовка льотчиків, для цього потрібен час для програмування самих ракет", - повідомив Ігнат.
За його словами, кожна ракета – це високотехнологічна зброя, яка потребує втручання людини, того, хто програмує її на політ.
"Ви бачите, як ракети змінюють курс, іноді намотуючи кола туди-сюди. Таким чином, кожна ракета програмується, на це потрібен час і визначення пріоритетних цілей. На це кількох годин точно не вистачить. Саме тому противник готував цей удар заздалегідь", - наголосив речник.