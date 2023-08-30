Нічну ракетну атаку 30 серпня росіяни готували заздалегідь, - Ігнат

Нічна ракетна атака по Україні не може бути відповіддю росіян за ураження безпілотниками російських регіонів та знищення російських літаків, адже на підготовку такої атаки потрібен час.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи нічний ракетний обстріл.

"Бавовна коли у нас була у Пскові? Близько опівночі, а атака була близько 2.00. Розумієте, не так просто спланувати атаку експромтом і завдати удару. На це потрібно, як мінімум, передпольотна підготовка льотчиків, для цього потрібен час для програмування самих ракет", - повідомив Ігнат.

За його словами, кожна ракета – це високотехнологічна зброя, яка потребує втручання людини, того, хто програмує її на політ.

"Ви бачите, як ракети змінюють курс, іноді намотуючи кола туди-сюди. Таким чином, кожна ракета програмується, на це потрібен час і визначення пріоритетних цілей. На це кількох годин точно не вистачить. Саме тому противник готував цей удар заздалегідь", - наголосив речник.

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