Україна отримала 10 танків Leopard 1A5 у новому пакеті військової допомоги від Німеччини

Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У новий пакет допомоги увійшли:

10 бойових танків Leopard 1A5;

радар TRML-4D;

16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;

чотири транспортери танків HX81;

понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду ФРН, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

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