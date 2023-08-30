Україна отримала 10 танків Leopard 1A5 у новому пакеті військової допомоги від Німеччини
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Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 10 бойових танків Leopard 1A5;
- радар TRML-4D;
- 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;
- чотири транспортери танків HX81;
- понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.
За даними уряду ФРН, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.