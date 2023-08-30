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Україна отримала 10 танків Leopard 1A5 у новому пакеті військової допомоги від Німеччини

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Україна отримала 10 танків Leopard 1A5 у новому пакеті військової допомоги від Німеччини
Німеччина повідомила про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 10 бойових танків Leopard 1A5;
  • радар TRML-4D;
  • 16 безпілотних комплексів для розвідки Vector;
  • чотири транспортери танків HX81;
  • понад 13 млн боєприпасів до стрілецької зброї.

За даними уряду ФРН, поставки озброєння відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

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