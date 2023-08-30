За час окупації Криму відомо про 44 випадки насильницьких зникнень людей, доля 15 з них досі невідома
6160
Від початку окупації Криму росіянами відомо про 44 випадки насильницьких зникнень людей, доля 15 із них досі невідома
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Представництва президента України в АРК.
"Наразі за період окупації Криму відомо 44 випадки насильницьких зникнень, 15 з них – люди, чия доля та місцеперебування досі невідомі. Та цю масову практику РФ почала активно впроваджувати і на територіях, які були окуповані внаслідок повномасштабного вторгнення 2022 року. Лише на Херсонщині щонайменше 600 цивільних стали жертвами насильницьких зникнень із початку окупації частини області" - йдеться в повідомленні.