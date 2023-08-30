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Наші пілоти вже можуть приступати до льотної підготовки, - Залужний провів бесіду із начальником Штабу оборони Данії Лентфером

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Наші пілоти вже можуть приступати до льотної підготовки, - Залужний провів бесіду із начальником Штабу оборони Данії Лентфером
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія генералом Флеммінгом Лентфером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Залужного.

У повідомленні зазначається: "У фокусі - навчання українських пілотів та інженерів на F-16, яке триває у Данії. Генерал Лентфер повідомив, що частина наших льотчиків уже успішно пройшла підготовчі заходи і може приступати до льотної підготовки.

Крім того, домовилися з данськими партнерами розпочати роботу над логістикою задля забезпечення обслуговування та ремонту винищувачів F-16 в Україні.

Подякував усьому данському народу, уряду за ухвалене рішення передати Україні 19 літаків F-16 та всебічну підтримку в боротьбі з російським агресором".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вісім українських пілотів розпочали навчання на F-16 у Данії, - Reuters

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Дякуємо Залужному та його команді!
    Слава Захисникам України!
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
  • Максим Пиховшек
    Вы бы почистили щуров в Повiтряних силах.....сегодня два вертолета наших упали в Краматорске все экипажи погибли.
    Опять в тилу ,опять никто нифуя не знает шо произошло.
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