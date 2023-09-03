Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 264 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 264660 (+600) осіб;
  • танків - 4476 (+5) од;
  • бойових броньованих машин - 8649 (+12) од;
  • артилерійських систем - 5582 (+22) од;
  • РСЗВ - 739 (+3) од;
  • засоби ППО - 502 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11);
  • крилаті ракети - 1447 (+0);
  • кораблі /катери - 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од;
  • спеціальна техніка - 841 (+6).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин 01

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Топ коментарі

  • Валерий Козырь 7a077a0c
    Який потужний удар по логістиці -59!

    Усього техніки - 108! Слава ЗСУ!
  • Яр Холодний
    Гарно! Один паливозаправник згорів - і рота танкова спинилася Або півескадрильї вертольотів у повітря не піднялися
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3478 день москальсько-української війни.
    108!! одиниць техніки та 600! чумардосів.
    Арта 25, броня 17 та 59!!! логістика.
    Рахунок ППО спецтехніка - 1:6.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 264 000!!! це більше, ніж таке місто, як Новоросійськ ...
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