Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 264 660 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 264660 (+600) осіб;
- танків - 4476 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 8649 (+12) од;
- артилерійських систем - 5582 (+22) од;
- РСЗВ - 739 (+3) од;
- засоби ППО - 502 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11);
- крилаті ракети - 1447 (+0);
- кораблі /катери - 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од;
- спеціальна техніка - 841 (+6).