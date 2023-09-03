Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 264 660 осіб (+600 за добу), 4 476 танків, 5 582 артсистеми, 8 649 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 264 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 264660 (+600) осіб;

танків - 4476 (+5) од;

бойових броньованих машин - 8649 (+12) од;

артилерійських систем - 5582 (+22) од;

РСЗВ - 739 (+3) од;

засоби ППО - 502 (+1) од;

літаків - 315 (+0) од;

гелікоптерів - 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4444 (+11);

крилаті ракети - 1447 (+0);

кораблі /катери - 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 8102 (+59) од;

спеціальна техніка - 841 (+6).

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