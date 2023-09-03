На Лиманському, Авдіївському напрямках ворог намагався безуспішно наступати, на Мелітопольському напрямку ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 3 вересня 2023 року.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Карповичі, Леонівка, Грем'яч Чернігівської області, Зноб-Трубчевська, Кисла Дубина, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля, Тур'я Сумської області та Верхня Писарівка, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Григорівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі М’ясожарівки Луганської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Кам'янка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Григорівка, Сіверськ, Званівка, Спірне, Федорівка та Роздолівка Донецької області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ минулої доби уразили 14 районів скупчення росіян, 3 ЗРК, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади, - Генштаб

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового, Іванівського, Ступочків та Білої Гори Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Бахмут, Червоне, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше Сєверного Донецької області. Ворог обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, серед них Невельське, Сєверне, Новоолександрівка, Керамік, Бердичі Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав артилерійських обстрілів по понад 10 населених пунктах, серед них Красногорівка, Гостре, Мар'їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Обстріляв з артилерії Вугледар, Новоукраїнку, Шахтарське, Золоту Ниву, Урожайне та Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Чарівне, Павлівка, Кам'янське, Плавні Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 2 вересня росіяни безуспішно наступали на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Одрадокам’янки та Ольгівки Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Саблуківка, Одрадокам'янка, Львове, Микільське, Ромашкове та Велетенське Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.