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Окупанти за добу майже 80 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

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Окупанти за добу майже 80 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула
За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; релігійну споруду в місті Херсоні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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