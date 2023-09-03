Окупанти за добу майже 80 разів обстріляли Херсонщину, одна людина загинула

За минулу добу противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 510 снарядів з мінометів, артилерії, танків, "Градів", БПЛА, авіації та ЗУ-23. По місту Херсон ворог випустив 14 снарядів.