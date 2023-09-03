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Іран отримав від Росії літаки Як-130, - ЗМІ

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Іран отримав від Росії літаки Як-130, - ЗМІ
Російські навчально-бойові літаки Як-130 надійшли на озброєння Військово-повітряних сил

Про це повідомляє іранське інформаційне агентство INSA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Про це свідчать "зображення, доступні в соціальних мережах". Офіційно при цьому про постачання літаків поки не повідомлялося.

Зазначається, що літаки використають для підготовки нових пілотів, які літатимуть на винищувачах нового покоління іранських ВПС.

Скільки саме Як-130 поставила Росія Ірану невідомо. За інформацією іранського агентства Tasnim, йдеться щонайменше про два літаки. Стверджується, що вони вже увійшли до складу іранських ВПС із базуванням на 8-й тактичній авіабазі імені шахіда Бабаї в Ісфахані.

Наголошується, що це перші літаки, придбані для ВПС Ірану за кордоном за останні майже 20 років.

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Надіюся - довго літать не будуть Вони ж двигуни для них роблять "імпортозаміщені" - на власних можливостях Кілька їх уже розбилися в Росії
  • Юра Малко
    І що цікаво,всемогутній Бібі та інша богоізбранная шобла типу Кедмі,Рабіновіча,Соловйова,центрів Сімона Візенталя тощо.....як води в рот набрали......
  • Птн Пнх 76a150e3
    Як би в цих літаках не були нові двигуни, розроблені і виготовлені в Запоріжжі. Рашисти щось там кажуть про локалізацію виробництва - в них руки із дупи ростуть, щоб таке виготовити, тому за шоблою Богуслаєва, яка досі працює на ворога треба слідкувати і слідкувати
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