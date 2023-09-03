Минулої доби окупанти обстріляли 25 прифронтових населених пунктів Запорізької області

Російські загарбники протягом доби 120 разів обстріляли 25 населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

За минулу добу російські війська здійснили 91 артилерійський обстріл по території Гуляйполя, Оріхова, Новодарівки, Левадного, Малої Токмачки, Щербаків, Малинівки, Кам'яного, Степового та інших сіл на лінії вогню.

14 авіаційних ударів були спрямовані по Оріхову та Роботиному, 11 обстрілів з РСЗВ прийшлися по Оріхову, Гуляйполю, Червоному, Новодарівці, Новоданилівці, Левадному та Лук'янівському. До того ж Новодарівка, Левадне, Новоіванівка та Плавні були атаковані з БПЛА.

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