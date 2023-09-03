Упродовж доби війська РФ здійснили 15 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано 126 вибухів, - ОК "Північ"

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 15 обстрілів (126 вибухів) із різних видів озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Північ".

Чернігівська область

Семенівська громада:

Гре‌м'ячка - 16 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Залізний Міст - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Ти‌моновичі - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Карповичі - 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Новгород-Сіверська громада:

Гремʼяч - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Сновська громада:

Є‌ліне - 13 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських атак по прикордонню Чернігівщини. ФОТО

Сумська область

Шосткінський район:

Зноб-Трубчевське - 2 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда - 10 приходів, ймовірно міномет 120 мм; 10 приходів, ймовірно ствольна артилерія. В результаті обстрілу поранень, попередньо, зазнали 2 місцевих мешканці; сталося загорання автомобіля.

Ба‌чівськ - 12 приходів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Чу‌йківка - 5 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район:

Бояро-Лежачі - 18 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Зазначається, що інформації про загиблих серед місцевого населення не зафіксовано.

Також дивіться: Двох енергетиків поранено внаслідок обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині. ФОТОрепортаж