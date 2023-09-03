РФ вербує на війну мігрантів з Центральної Азії, щоб уникнути мобілізації перед президентськими виборами, - британська розвідка
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
"Наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів). У північному Костанайському регіоні Казахстану відбуваються спроби вербування, спрямовані на етнічних росіян", - йдеться у звіті.
Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.
За повідомленнями, в узбецьких будівельників-мігрантів у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття і примушували вступати до лав російської армії. У Росії перебуває щонайменше шість мільйонів мігрантів з Центральної Азії, яких Кремль, ймовірно, розглядає як потенційних рекрутів.
"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних внутрішніх мобілізаційних заходів напередодні президентських виборів 2024 року, підкреслюють британські аналітики. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю отримати додатковий персонал для військових дій в умовах зростаючих втрат", - додають у британській розвідці.