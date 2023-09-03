До команди Зеленського потрапив через одну з найбільших рекрутингових компаній, - колишній опоблоківець Шурма

Заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма розповів, як його запросили працювати в Офіс президента спочатку на посаду позаштатного радника до Андрія Єрмака, а потім на посаду заступника.

Про це йдеться в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шурми, до команди чинного президента він потрапив "через одну з найбільших рекрутингових компаній". Шурма каже, що після того, як він звільнився з "Запоріжсталі", йому подзвонили й запропонували взяти участь в конкурсі на посаду генерального директора "Укрзалізниці". За його словами, він "попав у шорт-лист", після чого мав низку співбесід в уряді та в Офісі президента.

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"Таким чином ми й познайомилися якраз з багатьма представниками влади як в уряді, так і в Офісі президента".

На посаду глави "Укрзалізниці" Шурма конкурс не пройшов, але каже, що отримав пропозицію стати першим заступником генерального директора "Укрзалізниці". Від пропозиції, за словами Шурми, він відмовився. Після чого, "на волонтерських засадах" став радником ОП.

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"А потім працівники Офісу президента, оскільки був цілий блок співбесід, мене попросили дати свої експертні думки, аналітику по якихось різних питаннях. Я їх давав, залучали мене до певних нарад, де теж питали експертну думку. На волонтерських засадах. І таким чином почалося наше спілкування. Мабуть, це якраз в березні, можливо, трошки раніше. Потім попросили бути радником Єрмака. А потім був ще ряд пропозицій в уряд. Я, чесно скажу, ніколи не планував... Не правда. Не ніколи, а не планував державну кар’єру. Оскільки на цей момент я планував робити кар’єру виключно у приватному бізнесі. Я не розглядав. А коли вже надійшла пропозиція від пана Єрмака стати його заступником, тоді я, напевне, задумався, переглянув і вирішив, що, мабуть, хочу чи не хочу, але треба допомогти державі", – розповів Шурма.

Заступник Єрмака стверджує, що в нього "ніколи не ніколи не було ніяких проросійських поглядів" і що до партії "Опозиційний блок" він долучився, бо "в якийсь період свого життя захотів зробити якісь зміни в регіоні", де жив він і його родина.