Понад 80% шкіл в Україні вже обладнано укриттями, - МОН

В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% вже обладнані укриттями. Однак існують школи, у яких неможливо облаштувати укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі телемарафону.

"Станом на сьогодні в Україні буде функціонувати понад 12 900 шкіл. Відповідно до нашої інформації, якою ми володіємо, яку ми збираємо, в Україні більш як 80% шкіл вже обладнано укриттями", - сказав Вітренко.

За його словами, цей процес триватиме постійно. Він зауважив, що держава вже виділила понад 1,5 мільярда гривень на облаштування безпечного освітнього середовища.

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Окремо він зазначив, що у Києві є 12 шкіл, у яких неможливо облаштувати укриття. Наразі функціонують чотири пілотні проєкти з побудови нового типу укриттів.

"Такий досвід є по всій Україні. Наприклад, у Бородянці було побудовано таке укриття", - зауважив заступник міністра.

Вітренко додав, що в освітніх закладах, де немає конструктивних, геологічних можливостей чи їхнє розташування не дозволяє, будуть побудовані нові типи укриттів.

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