В Авдіївці залишається 1 662 людини, - голова ВА Барабаш

Евакуація з прифронтової Авдіївки проходить дуже складно. Зараз у місті досі залишаються 1 662 людини.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.

У прифронтовій Авдіївці досі залишаються 1 662 людини. Евакуація проходить дуже складно — люди не хочуть їхати", - зазначив Барабаш

Він закликає мешканців до евакуації, бо з настанням зими опалення у місті не буде.

До 2014 року в місті мешкали приблизно 40 тисяч людей.

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