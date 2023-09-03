В Авдіївці залишається 1 662 людини, - голова ВА Барабаш
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Евакуація з прифронтової Авдіївки проходить дуже складно. Зараз у місті досі залишаються 1 662 людини.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ.
У прифронтовій Авдіївці досі залишаються 1 662 людини. Евакуація проходить дуже складно — люди не хочуть їхати", - зазначив Барабаш
Він закликає мешканців до евакуації, бо з настанням зими опалення у місті не буде.
До 2014 року в місті мешкали приблизно 40 тисяч людей.