Новини

Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"

1 21010
Білорусь продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання до 11 вересня, - "Беларускі Гаюн"
На військових полігонах Білорусі продовжили спільні з РФ військові навчання до 11 вересня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

"Вихідні 2 і 3 вересня, але "Доманове", "Гожський" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - йдеться в повідомленні

Навчання на полігонах продовжуються з 4 вересня й до:

  • 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.09;
  • полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.09;
  • полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.09;
  • полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.09;
  • 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.09;
  • 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 11.09;
  • 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.09;
  • полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.09;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 71 тиждень", - зазначили у моніторинговій групі. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші ядерні боєголовки доставили до Білорусі кілька днів тому, - Буданов

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • KosAn30 JT26
    єти рагули уже 1.5 года учаться,вечные ученики.на ссейчас переживать за "паход на киеф" не имеет смысла ,там все заминировано,перекопано + ландшафт крутой,так что истерики про 25 поход на киеф мегоармии бульбаленда звучат просто ржачно.
  • Igor Grytselyak
    Вєк живі -вєк учісь))
  • Яр Холодний
    У БРСР бульба в цьому році гарно вродила - не вкладаються у строки збору урожаю
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини