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"Збрехав, що мобілізований, але виявився добровольцем", - інтерв’ю з російським військовополоненим. ВIДЕО

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Інтерв’ю з російським військовополоненим Дмитром Кардаш’яном було записане одразу після того, як його взяли у полон під час дуже жорстокого бою. Розвідники 10-го мотопіхотного батальйону 59 бригади взяли опорний пункт, який обороняли окупанти, серед них був і поранений Кардаш’ян. Фактично опинившись в безвихідному положенні після ліквідації свого командира, він був змушений здатись.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю містило в собі дуже несподіваний поворот. Кардаш'ян намагався ввести в оману журналіста Юрія Бутусова. Зокрема окупант спочатку переконував, що його мобілізували. Однак після того, як були знайдені його документи, росіянин про дещо зізнався.

Повне інтерв'ю з російським військовополоненим можна переглянути на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    штучну неголеність нашого лідора щодня майструє неабиякий барбер за пристойні кошти
  • 5 копійок
    Таке ж неголене як і наш лідор.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    А ще хтось за неабиякі гроші йому футболки кожен день спітнілими робить. Щоб до неголеності добавилось відчуття фізичної стомленості.
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