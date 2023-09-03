Після прориву першої лінії оборони ворога у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами, - Сили оборони Таврійського напрямку

Першу лінію оборони українські бійці розміновували вручну, тому що ворог брав на приціл будь-яку українську техніку й намагався її знищити

Про це у коментарі Суспільному розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог розподілив ресурси. Якщо рахувати три лінії за 100%, то це 60-20-20. Тобто перша лінія оборони була щільно замінована, бетонні укріплення, велика кількість протитанкового озброєння. Другу лінію також не можна скидати й казати, що вона якась не така. Тут також є укріплення досить потужні, досить грамотно побудовані, але тут у нас уже з'явилася можливість маневрувати технікою та військами", — сказав він.

Однак, за словами речника, укріплення другої лінії не такі міцні в інженерному плані.

"Також є мінні поля, десь менше ніж це було на першій лінії оборони, але не треба думати що їх легко буде взяти. На другій лінії оборони мінних полів менше", - сказав Штупун.

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За його словами, розміновування другої лінії оборони росіян відбуватиметься комплексно.

"Ми вже можемо прикривати свою піхоту. На першій лінії оборони ми пробивали якийсь вузький шлях, і техніка, піхота не могла йти ні вліво, ні вправо, тому що було щільне замінування. Тут ми вийшли на території по якій ми можемо маневрувати і противник також повинен буде якось діяти", - сказав речник.

За словами Штупуна, після прориву українськими військами першої лінії оборони, росіяни почали підтягувати резерви і залучати до оборони десантні підрозділи.

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"Ворог діє, ворог продовжує закопуватися, ворог підтягує резерви. Ну якої вже якості ті резерви, уже трошки менше. Але зараз ворог почав використовувати в обороні десантні підрозділи, що в принципі їм не притаманно. Тому що, як кажуть росіяни, це їх еліта рахується, тому якщо вони вже використовують свою так звану еліту в оборонних боях, то щось у них вже не так", — сказав він.