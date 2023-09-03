Україні з початку повномасштабного вторгнення партнери надали близько $100 мільярдів допомоги, - Резніков

Західні партнери надалі Україні допомоги у вигляді озброєння, техніки, боєприпасів на суму близько $100 мільярдів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо сьогодні розрахувати й оцінити всі пакети допомоги, я думаю, вже під 100 мільярдів доларів ми отримали за час повномасштабного вторгнення", - зазначив керівник МО

Він уточнив, що це - озброєння та військова техніка.

"Ми отримали в грошах зброї й техніки різної, набоїв, снарядів, і пострілів, я думаю, під 100 мільярдів. Тільки від США - більш як 50 мільярдів, уже під 60 підходить. Якщо це помножити на курс гривні, ви побачите, скільки це трильйонів гривень", - підкреслив Резніков.

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Водночас міністр оборони зауважив, що переважна більшість бюджету МОУ, передбачена Державним бюджетом України, витрачається на грошове забезпечення військових і компенсації.