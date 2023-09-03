Коломойський - громадянин України, заявив у своєму рішенні суддя Ковтуненко. ВIДЕО (оновлено)
Відео із зали Шевченківського райсуду публікує Цензор.НЕТ.
"Кримінального провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження, який народився у місті Дніпропетровськ, громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального порушення", - зачитав вирок суддя.
У липні 2022 року з'явилася інформація, що в канцлярії президента України Володимира Зеленського готується указ про позбавлення Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабиновича громадянства України.
У ОП відмовилися надати на запит журналістів копії указів президента №502-2022 і №503-2022, які стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України, де начебто містяться ці прізвища. У канцелярії Зеленського зазначили, що ці укази були засекречені.
25 липня Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.