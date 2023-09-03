Коломойський - громадянин України, заявив у своєму рішенні суддя Ковтуненко. ВIДЕО (оновлено)

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, якому в суботу 2 вересня вручили підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Під час оголошення ухвали суддя назвав його "громадянином України".

Відео із зали Шевченківського райсуду публікує Цензор.НЕТ.

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"Кримінального провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження, який народився у місті Дніпропетровськ, громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального порушення", - зачитав вирок суддя.

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У липні 2022 року з'явилася інформація, що в канцлярії президента України Володимира Зеленського готується указ про позбавлення Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабиновича громадянства України.

У ОП відмовилися надати на запит журналістів копії указів президента №502-2022 і №503-2022, які стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України, де начебто містяться ці прізвища. У канцелярії Зеленського зазначили, що ці укази були засекречені.

25 липня Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.