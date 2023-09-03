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ГУР вперше показало російського пілота, який угнав вертоліт Мі-8 в Україну. ВIДЕО

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України анонсувало документальний фільм "Zбиті льотчики Росії", у якому розкажуть про роботу розвідки. Зокрема, розкриють деталі унікальної спецоперації "Синиця", під час якої вдалося переманити російського пілота й отримати вертоліт Мі-8.

Тизер до фільму вже опубліковано на YouTube, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з трейлером, у документальній картині будуть розказані подробиці гучної операції "Синиця". В анонсі фільму є короткий уривок із росіянином, який, найімовірніше, і є тим самим пілотом, який перейшов на українську сторону.

В анонсі російський пілот заявив: "Ніхто не хоче цієї війни. Ось побачите, коли Україна переможе, - це лише питання часу".

Анонсований розвідкою фільм вийде 3 вересня о 22.15.

Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як розвідка проводила спецоперацію

"Змогли знайти правильний підхід до пілота, вивезти непомітно всю його родину, і, зрештою, створити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається. Коли вони зрозуміли, де сіли, то спробували втекти. На жаль, вони були знищені. Хотілося б узяти живими, але маємо що маємо, – сказав Буданов.

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Топ коментарі

  • Andry Moon
    У мене стійке враження що всі ці розрпіарені перемоги, існують лише для того щоб зняти фільм.
    Війна ще й близько не закінчилась, а тут хлопці з деталями розказують як працює розвідка. Кацапам і думать не треба - дивись фільми і виправляй помилки...
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Головні герої кіна - зеленський в літаку та буданов. Перемога є, а далі вже не треба. Цікаво, а Червінського в кіні покажуть чи хоч згадають? Бо він же ж займався схожою справою.
  • Наталия Гончар
    В Петербурге горит нефтебаза - росСМИ распространяют видео с пламенем и столбом дыма
    відео

    https://news.liga.net/politics/video/v-peterburge-gorit-neftebaza-rossmi-rasprostranyayut-video-s-plamenem-i-stolbom-dyma
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