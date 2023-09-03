Без видачі зброї населенню на початку вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу, - Резніков

Без видачі зброї населенню на початку повномасштабного вторгнення не вдалося б втримати Київ, Миколаїв та Одесу. Якби зброя видавалася за встановленою процедурою, такого ефекту не вдалося б досягти.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Тільки в Києві ми за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашникова - людям, хто зголосилися йти в ТРО. Тільки в Києві! А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли по папірцях, процедурах - це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів задають питання тим, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати? Навіщо ви це робили? Правоохоронні органи!" - зазначив він.

Резніков зауважив, що люди, які ухвалювали рішення про видачу зброї та брали на себе таку відповідальність, тоді були героями, а зараз до них уже є питання.

"І такого буде ще багато. І скажуть: ну, він же у владі, він же погано діє. Ніхто не думає, що це було 24-25 лютого. А ті ж хлопці, яких зараз питають, вони під кулями, під обстрілами везли зброю й в інші міста. У Миколаїв, наприклад. Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: якби мені з Києва не привезли автомати, і я б їх не роздав цивільному населенню, яке зайшло в ТРО, то ми б не втримали Миколаїв. Якби ми не втримали Миколаїв – вони б пішли на Одесу, і Одеса, і Чорне море були б вже заблоковані. І була б інша картина. І таких прикладів я можу навести безліч", - додав він.

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