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У селі Кінські Роздори на Запоріжжі стався вибух у кафе, де часто відпочивали росіяни, - Федоров

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У селі Кінські Роздори на Запоріжжі стався вибух у кафе, де часто відпочивали росіяни, - Федоров
Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області стався вибух у кафе, де відпочивали російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.

Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулося на два камази рашистів і техніку колаборантів", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вибух пролунав в окупованому Бердянську

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Був в тому селі. Непогане було село, але кацапня мабуть його загадили, бо де кацапи, там бруд, там міни, злидні і брехня. Недовго їм бродити по чужій землі.
  • cimbitep
    смачного.
  • Andry Moon
    Тут лайк тільки за назву села.
    В мене багата уява, але як з'явилися така назва варіантів нуль...
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