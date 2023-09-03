У селі Кінські Роздори на Запоріжжі стався вибух у кафе, де часто відпочивали росіяни, - Федоров

Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району Запорізької області стався вибух у кафе, де відпочивали російські окупанти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора ввечері у селі Кінські Роздори Пологівського району довго вибухало в одному з кафе, де полюбляли відпочивати рософіцери.

Місцевий власник влаштував у колишньому дитячому садочку подвійний бізнес: основний зал перетворив на харчевню і прикормив ворога, а складські приміщення віддав окупантам під зберігання боєприпасів.

Детонувало понад півтори години. Полум'я перекинулося на два камази рашистів і техніку колаборантів", - йдеться в повідомленні.

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