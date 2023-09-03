Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки

Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що необхідно надати Росії гарантії безпеки для досягнення тривалого миру, і аж ніяк не членство в НАТО для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.

Гуйяш також вважає, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Однак, на його думку, Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну.

Він також закликав до переговорів між Україною та РФ, які, вважає Гуйяш, мають відбуватися за участю США.

За його словами, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

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