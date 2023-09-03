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Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки

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Голова адміністрації Орбана Гуйяш закликав надати Росії гарантії безпеки
Голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що необхідно надати Росії гарантії безпеки для досягнення тривалого миру, і аж ніяк не членство в НАТО для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Hirado.

Гуйяш також вважає, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.

Однак, на його думку, Росія є загрозою для Центральної Європи, оскільки її армія "не досягла швидкого прориву" під час вторгнення в Україну.

Він також закликав до переговорів між Україною та РФ, які, вважає Гуйяш, мають відбуватися за участю США.

За його словами, для досягнення тривалого миру "західний світ, який підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але аж ніяк не членство в НАТО для українців".

Також читайте: МЗС - Орбану: Україна не торгує ані своїми територіями, ані своїм суверенітетом. І світ не буде

Топ коментарі

  • Andry Moon
    Просто очевидно - була домовленість між кацапами і мадярами по Закарпаттю. Тепер мадяри на гачку бо кацапи оприлюднять пакт сіярто-лаврова...
  • Враг рода человеческого 666
    Звичайні 3,14дари
  • Враг рода человеческого 666
    НАТО щось повинно робити з ********, бо це йому ще аукнеться
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