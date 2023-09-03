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Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"

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Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"
Цієї осені варто очікувати буму виробництва українських дронів усіх типів.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він зазначив, що майже рік тривав процес спрощення процедури для виробництва дронів.

"Минулої осені ми це зробили, поки все це за новими правилами створювалося - це не швидко, рік майже зайняло. Але я думаю, цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів: літаючих, плаваючих, повзаючих і т.д., і далі це розвиватиметься в обсягах уже", - заявив Резніков.

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Нагадаємо, за 2023 рік сталося понад 190 атак безпілотників у Росії та тимчасово окупованому нею Криму.

Топ коментарі

  • Vadim Smirnoff 907863e4
    А какое ты к нему имеешь отношение, лысый ПОЦ избранного народа ?
  • 18c49ed2
    Тебе уже нравятся "свадебные игрушки" военных? Та ты шо? Не прошло и года. Только это никак не твоя заслуга, а наоборот вопреки тебе, барыга.
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Може і так, але МО до цього не буде мати жодного відношення, а виготовлення відбуватиметься всупереч діям всяких резнікових і под.
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