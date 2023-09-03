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Румунія не вважає, що російські обстріли Одещини загрожують країні, однак продовжують "здійснювати заходи з посиленої пильності"

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Румунія не вважає, що російські обстріли Одещини загрожують країні, однак продовжують "здійснювати заходи з посиленої пильності"
Румунія рішуче засуджує атаки РФ на портову інфраструктуру в Одесі та області, однак ці дії не становили загрози для самої Румунії. Тим не менш, румунське Міноборони продовжує "здійснювати заходи з посиленої пильності".

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Румунії, яке наводить Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Міністерство національної оборони найрішучіше підтверджує, що ці атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Міноборони слідкують за ситуацією і зазначили, що російські атаки не становили загрози для Румунії.

"Міністерство національної оборони продовжує здійснювати заходи з посиленої пильності в наземному, морському і повітряному просторі, а також заходи з посилення оборони і стримування на східному фланзі", – додали в румунському Міноборони.

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Нагадаємо, у ніч на 3 вересня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль атак уданими БпЛА "Shahed-136/131" з південного та південно-східного напрямку (мис Чауда, Крим та Приморсько-Ахтарськ, РФ). Усього зафіксовано пуски 25 ударних БпЛА "Shahed-136/131", які атакували південні райони Одещини. 22 із них знищено силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України.

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Топ коментарі

  • Птн Пнх 76a150e3
    От і добре. Загроза для них - це значить не дратувати х#йла і все таке і привід для гальмування військової допомоги. Знаємов вже які для них загрози, тому у такій політичній обстановці краще хай не буде загроз для таких країн - ні риба не мясо - і хай вони просто мовчки не заважають нашим друзям проштовхувати нові пакети військової допомоги
  • Анжей b106d7a9
    *******, то що торгуємо далі???
    А Українці хай далі вмирають.
    Дволикі ***** 😡
  • Fedor Skvortsov
    А що ви очікуєте? Що румуни поставлять своє ППО для захисту наших портів, в той час, як зелена мразота по всій країні плитку на тротуарах перестеляє та тенісні корти будує?
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