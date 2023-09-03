Унаслідок обстрілу Херсонщини ввечері 3 вересня одна людина загинула та четверо зазнали поранення, - ОВА

Російські окупанти близько 18:00 неділі здійснили обстріл Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік і ще четверо осіб дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у телеграмі.

Зокрема, окупанти атакували житлові будинки в Білозерці Херсонського району, постраждала родина.

"На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна донька - поранені та госпіталізовані до лікарні", - поінформував Прокудін.

Крім того, 37-річний місцевий житель отримав травми обличчя.

Також росіяни атакували мікрорайон Корабел у Херсоні. Унаслідок обстрілу 77-річного херсонця доправили до лікарні з уламковими пораненнями передпліччя.

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