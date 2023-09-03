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ВР може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років

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ВР може позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків, які отримують другу вищу освіту після 30 років
Представник президента у ВР Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, згідно з яким чоловіки, які здобувають другу освіту після 30 років, не матимуть права на відстрочку від мобілізації. Ті, хто "навчаються у послідовних видах освіти", матимуть право на відстрочку й надалі.

Про це він розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Отримав інформацію від Міністерства освіти і науки: станом на 2019-2021 роки студентів віком 25 років і старше було близько 40 тис. чоловік. У 2022 році таких студентів стало 106 тисяч. Цьогоріч цифри також наближаються до 100 тисяч. Це означає, що 60 тис. чоловіків вирішили скористатися такою можливістю для уникнення призову", - зазначив Веніславський.

За його словами, деякі виші відкривали набір на контракти на денну форму навчання, даючи можливість потенційним призовникам із уже наявною освітою вступати на навчання й отримувати відстрочку від мобілізації. Іноді абітурієнти вступали на нижчій освітній рівень, ніж мали (на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

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Веніславський повідомив, що він зареєстрував законопроєкт, який дозволить перекрити лазівку для відстрочення мобілізації навчання в університеті.

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - пояснив депутат.

Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявляв, що питання доцільності отримання чоловіками призовного віку другої або третьої вищої освіти вирішуватиме МОН. 

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    А супер актори "95 кварталу" призивні чи ні? Таке враження, ща на них Конституція України не розповсюджується. Десятий рік війни, а жоден сепарактор не призивався до війська.
  • Алекс Скела
    Це стосуватиметься можновладців та їхніх діточок, "успішних і красивих" чи тільки ніщєбродів?
  • Света Орехова
    Та вже всіх мобілізуйте і Конституцію одразу спаліть
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