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Перелік придатних до мобілізації категорій громадян розширився - набув чинності наказ Міноборони

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Перелік придатних до мобілізації категорій громадян розширився - набув чинності наказ Міноборони
Міністерство оборони затвердило новий Розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби та впорядкувало проходження служби обмежено придатними.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пише Дзеркало тижня. 

Зазначається, що в  Україні розширили перелік осіб, які можуть бути призвані на службу до війська за мобілізацією, а також спростили вимоги щодо фізичного здоров’я для тих, хто служитиме у десантно-штурмових військах та морській піхоті в особливий період.

Відповідні зміни передбачені наказом Міністерства оборони України, що набув чинності 25 серпня. Йдеться про Наказ МО №490 від 18 серпня, яким затверджені Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу (ВЛК) в Збройних Силах України.

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За інформацією Ukrainian Military Pages, одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК тепер має ухвалити постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю.

Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом Президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення (наказ МОУ від 10 квітня 2009 року № 170).

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Відтепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх, включно з:

  • 2-в – клінічно вилікуваний туберкульоз;
  • 4-в – вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;
  • 5-в – безсимптомний ВІЛ;
  • 13-в – хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
  • 14-в – легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;
  • 17-в – невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;
  • 21-в – повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;
  • 22-в – епізодичні та пароксизмальні розлади.

Крім того, спрощено вимоги до здоров'я для служби в ДШВ та морській піхоті в особливий період.

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Топ коментарі

  • владимир Мозговой 43ea6269
    голвне,що "квартал" і досі непридатний
  • Volynianyn 6
    Косих, хромих, усіх на фронт!
    За родіну! За зєлю!
    Окрім багатих і бариг,
    усі ми ляжемо у землю…
  • Саша Черный c989e64b
    Взагалі то, це повноцінна диверсія, а ті хто це прийняли є військові злочинці. Це не лізе ні в які рамки просто.
    Звичайна утилізація.
    А з приводу ВІЛ і надання допомоги при пораненні, ризики зараження. Немає слів.
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