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Посли G7 підкреслюють важливість уникнення "лазівок" у відновленні декларування посадовців

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Посли G7 підкреслюють важливість уникнення "лазівок" у відновленні декларування посадовців
Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування статків посадовців і депутатів в Україні та наголошують на важливості уникнення "лазівок" для орендованих активів.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твіттері представництва послів G7, передає Цензор.НЕТ. 

"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - наголошується в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • Кацапо Гнида
    Зе.лидеру дегег больше не дают,он решил реформатором прикинуться.
    Номер" Байден дай НАТО" не проканал.
  • Trevo Trow
    Перш ніж вітати, раджу послам до кінця додивитися чергову зелену виставу.
  • 5 копійок
    ОПа теж декларуватиме свої статки?
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