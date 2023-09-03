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Я вирішив провести заміну міністра оборони Резнікова. Міністерство має очолити Умєров, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного вечірнього звернення до українців заявив про бажання замінити міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

Український президент зазначив: "Цього тижня парламенту буде запропоновано ухвалити й кадрове рішення. Хочу окреслити це зараз. Я вирішив провести заміну міністра оборони України. Олексій Резніков пройшов цібільш ніж 550 днів повномасштабної війни. Вважаю, що Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. Осінь – час для посилення".

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 8edb7a14
    рєзнікова в тюрму!
  • анатолий выборов
    окопи у Лондоні? чи в Італії?
  • Анжей b106d7a9
    І що толку, відправиш послом в Монако??
    Ну зрозуміло намутили на схемах кілька мільярдів доларів, він став токсичним і потрібно міняти на іншого і продовжувати красти😡😡😡
    Підери зелені 🤬
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