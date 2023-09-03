На Таврійському напрямку протягом минулої доби росіяни втратили 249 солдатів, 20 одиниць техніки та 2 склади, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив інформацію про ситуацію на південному напрямку станом на вечір 3 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у його офіційному телеграмі.

У повідомленні зазначається: "На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони.

Загалом, протягом минулої доби ворог 16 разів атакував наші позиції та здійснив 688 обстрілів, завдав 19 авіаударів.

Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1328 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога склали 249 осіб (безповоротні - 76, поранені - 170, полон - 3). Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 БпЛА, 10 одиниць автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.

Також було знищено 2 склади боєприпасів ворога".

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