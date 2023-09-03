Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За перші дні вторгнення росіяни вразили лише 20% об’єктів авіаційної інфраструктури, - Буданов

3 60920
За перші дні вторгнення росіяни вразили лише 20% об’єктів авіаційної інфраструктури, - Буданов
За перші дні вторгнення росіяни змогли вразити лише 20% авіаційної інфраструктури, що не дозволило ворогу добитися домінування у небі.

Про це розповів  в інтерв'ю для фільму "Збиті льотчики росії" заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Вони насправді вразили близько 20% об'єктів з усього переліку, який хотіли. Це і стало на заваді повному домінуванню у повітрі. А те, що їм не вдалося знищити більшу частину комплексів протиповітряної оборони звело нанівець їхнє домінування в класах літаків і кількості авіації", - зазначив Буданов.

Він повідомив, що Повітряні сили були попереджені про атаку й устигли передислокуватися. Як наслідок, результат не відповідав завданням, поставленим перед повітряно-космічними силами РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ минулої доби уразили 14 районів скупчення росіян, 3 ЗРК, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади, - Генштаб

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Герхард
    Тада.
    Захопити 25% України за пару днів - це нездарство.

    А от просрати за пару днів 25% України - це геніальність.
  • Семен Непийпиво
    Лише.......
  • David Rossi
    Занадто балакучий як для головного розвідника...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини