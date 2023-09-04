Авіація та артилерія ЗСУ протягом 2 вересня уразили 9 районів зосередження росіян, 10 артилерійських засобів, 6 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах 2 вересня 2023 року.