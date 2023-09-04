Франція тренуватиме українських пілотів та може долучитись до захисту Одещини, - Зеленський
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму зверненні наприкінці 557-го дня війни сказав Президент України Володимир Зеленський.
Він заявив: "Україна стала сильнішою. У нас є нові домовленості з партнерами щодо оборонних пакетів. І, до речі, сьогодні в розмові з Президентом Франції Макроном ми обговорили, яке нове постачання здатне допомогти нашим воїнам. Обговорили захист нашого Одеського регіону – те, що Франція може зробити для захисту Одеси та області.
І є дуже важлива домовленість про тренування у Франції наших пілотів – наша коаліція сучасних винищувачів стає міцнішою.
Є вагомі речі, які ми робимо в Україні для нашого захисту щотижня все більш інтенсивно. Це стосується і нашої зброї – від гармат і снарядів до дронів і ракет. Це стосується і нашої єдності. Зокрема, єдності в несприйнятті всього й усіх, що послаблює Україну".